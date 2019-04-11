Почему в центре Барнаула приостановили строительство элитного дома

На улице Гоголя рядом с администрацией Барнаула остановили демонтаж старого здания мебельной фабрики. Планировалось, что на месте освобожденного участка «Сибирия» построит жилой дом . В пресс-службе компании altapress.ru пояснили, что приостановка работ связана с соседством объекта с памятниками архитектуры.

Жилой дом должны построить на месте старой мебельной фабрики на ул. Гоголя, 52. В 2018 года ГК «Сибирия» получила ГПЗУ на жилой дом и успешно прошла градостроительный совет. Архитекторы предложили 6−9 этажное здание в границах улиц Короленко, Гоголя и пр. Социалистическим. В одном варианте высотные этажи размещены по краям дома, а другом — посередине.

Один из эскизов дома на Гоголя. ГК «Сибирия».

Однако сейчас застройщик приостановил демонтаж здания мебельной фабрики и зашил фасад желтым профлистом. Как пояснили altapress.ru в пресс-службе компании, застройщику нужно подготовить проекты зон охраны трех соседних памятников архитектуры. После этого «Сибирия» сможет приступить к строительству дома.