Барнаульскому застройщику разрешили возвести дом-гигант на улице Партизанской

Новый дом построят на месте старого производственного здания. Это будет высотка в 14−15 этажей с подземной парковкой, которую устроят под прогулочной площадкой двора. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения. Разрешение на строительство действует до 2021 года.
На градосовете представители «ПакПластики» сообщали о том, что застройщик намерен развивать участок и построить еще один дом вдоль улицы Пролетарская.
Напомним, что градосовет рассматривал проект 16−17-этажного здания на 37 сотках. Однако эксперты заявили, что дом будет слишком велик для выбранного участка. Жильцам не хватит парковок, двора и зеленых зон. Разработчики пошли на компромисс, уменьшив дом на два этажа и устранив другие недоработки в рабочем порядке.