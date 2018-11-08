10 полезных товаров с Аliexpress, которые пригодятся на кухне

Подборка мелочей для кухни на сайте Aliexpress от altapress.ru.

Силиконовая воронка

Товары для кухни aliexpress.com

Воронка — отличная замена поварешки. Это не самый обязательный товар, но точно полезный. Особенно когда остается последняя порция — ничего не разольется.

Стоимость со скидкой: 75 рублей

Ссылка на товар

Чеснокодавка

Товары для кухни aliexpress.com

С этим помощником проблем с чесноком поубавится. Приспособление минимизирует контакт рук с пахучим продуктом.

Стоимость со скидкой: 300 рублей

Ссылка на товар

Защита от переполнения кастрюли

Товары для кухни aliexpress.com

С этим устройством пропадает необходимость всё время контролировать процесс приготовления пищи. Конечно, приспособление не стопроцентный гарант того, что утром ваше молоко не убежит — но облегчит процесс готовки и поднимет настроение.

Стоимость со скидкой: 60 рублей

Ссылка на товар

Канцелярский шприц с насадками

Товары для кухни aliexpress.com

Шприц с 18 насадками — отличная замена канцелярским мешкам.

Стоимость: 100 — 200 рублей

Ссылка на товар

Чайные мешочки

Товары для кухни aliexpress.com

Удобное приспособление для заваривания рассыпного чая. С такой вещицей не придется использовать заварочный чайник — каждый может сделать индивидуальную порцию любимого чая. Тем более, что в наборе 100 пакетиков.

Стоимость со скидкой: 120 рублей

Ссылка на товар

Резак

Товары для кухни aliexpress.com

Удобен и прост в использовании. С ним коржи получатся тонкими, ровными и лучше пропитаются — торт получится вкуснее.

Стоимость со скидкой: 450 рублей

Ссылка на товар

Форма

Товары для кухни aliexpress.com

Форма для тех, кто постоянно совершенствует свои кулинарные способности.

Стоимость со скидкой: 400 рублей

Ссылка на товар

Весы кухонные

Товары для кухни aliexpress.com

В некоторых, даже не сложных блюдах, не соблюдённые пропорции могут всё испортить. В таких случаях пригодятся кухонные весы.

Стоимость: 450 рублей

Ссылка на товар

Спрей-бутылка

Товары для кухни aliexpress.com

Пригодится на кухне для совершенно разных целей. Но есть один гарантированный способ — налейте в бутылочку масло: оливковое, подсолнечное, льняное, конопляное. Забрызгивайте перед приготовлением рыбу и мясо, добавляйте в салаты.

Стоимость со скидкой: 350 рублей

Ссылка на товар

Набор посуды

Товары для кухни aliexpress.com

Распродажа — хорошее время, чтобы обновить свой старый набор посуды.

Стоимость: 700 — 2000 рублей

Ссылка на товар