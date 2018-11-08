10 полезных товаров с Аliexpress, которые пригодятся на кухне

Силиконовая воронка
Воронка — отличная замена поварешки. Это не самый обязательный товар, но точно полезный. Особенно когда остается последняя порция — ничего не разольется.
Стоимость со скидкой: 75 рублей
Чеснокодавка
С этим помощником проблем с чесноком поубавится. Приспособление минимизирует контакт рук с пахучим продуктом.
Стоимость со скидкой: 300 рублей
Защита от переполнения кастрюли
С этим устройством пропадает необходимость всё время контролировать процесс приготовления пищи. Конечно, приспособление не стопроцентный гарант того, что утром ваше молоко не убежит — но облегчит процесс готовки и поднимет настроение.
Стоимость со скидкой: 60 рублей
Канцелярский шприц с насадками
Шприц с 18 насадками — отличная замена канцелярским мешкам.
Стоимость: 100 — 200 рублей
Чайные мешочки
Удобное приспособление для заваривания рассыпного чая. С такой вещицей не придется использовать заварочный чайник — каждый может сделать индивидуальную порцию любимого чая. Тем более, что в наборе 100 пакетиков.
Стоимость со скидкой: 120 рублей
Резак
Удобен и прост в использовании. С ним коржи получатся тонкими, ровными и лучше пропитаются — торт получится вкуснее.
Стоимость со скидкой: 450 рублей
Форма
Форма для тех, кто постоянно совершенствует свои кулинарные способности.
Стоимость со скидкой: 400 рублей
Весы кухонные
В некоторых, даже не сложных блюдах, не соблюдённые пропорции могут всё испортить. В таких случаях пригодятся кухонные весы.
Стоимость: 450 рублей
Спрей-бутылка
Пригодится на кухне для совершенно разных целей. Но есть один гарантированный способ — налейте в бутылочку масло: оливковое, подсолнечное, льняное, конопляное. Забрызгивайте перед приготовлением рыбу и мясо, добавляйте в салаты.
Стоимость со скидкой: 350 рублей
Набор посуды
Распродажа — хорошее время, чтобы обновить свой старый набор посуды.
Стоимость: 700 — 2000 рублей