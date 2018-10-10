Александра Кокорина и Павла Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола‍

Как сообщает издание, на основании дисциплинарного регламента Российского футбольного союза нарушителям могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, либо запретить посещать стадион.

Напомним, 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Сотрудники кафе, в котором это произошло, предположили, что футболисты находятся под действием наркотиков или алкоголя. Позже стало известно, что они могут быть причастны также к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой — пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По обоим случаям открыты уголовные дела по статье «побои». В футбольном клубе «Краснодар» уже заявили, что на Мамаева наложат штраф и отстранят его от тренировок с первой командой, в «Зените» пока ждут правовой оценки. Министр спорта России Павел Колобков поставил крест на карьере этих футболистов. По его словам, они, возможно, уже никогда не попадут в состав сборной России.

Футболисты будут допрошены 10 октября.

Накануне на драку с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина обратили внимание в Кремле. «Мы сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.