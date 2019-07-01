Алтайский спортсмен стал знаменосцем на Европейских играх в Минске

Сергей Каменский родом из Бийска. На Европейских играх он завоевал две золотых и одну серебряную медали.
В общекомандном зачете игр россияне заняли первое место, выиграв 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22−14−25), третье — Италии (11−13−11).
На церемонию закрытия, где Каменский нес знамя страны, прибыл президент РФ Владимир Путин. Перед этим он заехал на обед к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.