Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Алтайский спортсмен стал знаменосцем на Европейских играх в Минске

Стрелок Сергей Каменский нес знамя на церемонии закрытия Европейских игр в Минске. Российская сборная одержала в них досрочную победу, пишет ТАСС. Поздравить спортсменов приехал президент Владимир Путин.

Сергей Каменский, стрелок из пневматической винтовки.
Сергей Каменский, стрелок из пневматической винтовки.
http://www.altaisport.ru/

Сергей Каменский родом из Бийска. На Европейских играх он завоевал две золотых и одну серебряную медали.

В общекомандном зачете игр россияне заняли первое место, выиграв 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22−14−25), третье — Италии (11−13−11).

На церемонию закрытия, где Каменский нес знамя страны, прибыл президент РФ Владимир Путин. Перед этим он заехал на обед к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость