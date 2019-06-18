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Спорт

Арестован легендарный футболист и экс-президент УЕФА Мишель Платини

Экс-президент УЕФА и легенда национальной сборной Франции Мишель Платини арестован во Франции, сообщает The Sun. Его арестовали в рамках расследования о предполагаемой коррупции в процессе предоставления Катару права проведения чемпионата мира-2022.

Владимир Путин, Виталий Мутко и Мишель Платини, 2013 год.
Владимир Путин, Виталий Мутко и Мишель Платини, 2013 год.
kremlin.ru

Сейчас Платини содержат под стражей в полицейском участке в пригороде Парижа, пишет sport24.ru.

В конце 2015 года Платини, занимавшего должность вице-президента ФИФА, отстранил комитет ФИФА по этике от футбольной деятельности на 8 лет, сократив ее позднее до 6 лет. Основанием послужил факт перевода на его счета 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА в 2011 году. Деньги перечислили Йозеф Блаттер, руководивший ФИФА с 1998 по 2015 год.

В 2014 году Криштиану Роналду, футболист мадридского «Реала», отказался пожать руку президенту УЕФА Мишелю Платини во время церемонии награждения команды после победы в финале клубного чемпионата мира.

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