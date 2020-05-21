Барнаульская горбольница № 5 получит от сборной России респираторы и деньги

Ведущие шахматисты России провели благотворительный турнир «Сборная — России» в помощь региональным больницам, где лечат от коронавируса. В общей сложности было собрано 24 млн рублей. Часть средств направят в Барнаульскую горбольницу № 5.

Как сообщили в Российской шахматной федерации, в Барнаул 22 мая будут отправлены 3 тыс. респираторов марки FFP3 и 350 тыс. рублей.

Напомним, в благотворительном турнире принимали участие 8 ведущих шахматистов страны, в том числе экс-чемпион мира Владимир Крамник (он выступил инициатором соревнования), а также вице-чемпион мира Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Евгений Томашевский и другие сборники. Победу в итоге одержал неоднократный победитель шахматных Олимпиад и чемпионатов мира в составе сборной Александр Грищук.

Смысл соревнований был в том, что все средства, поступавшие на специальный счет, передавались в том или ином виде региональным больницам. При этом каждый из шахматистов имел право выбрать две больницы, которым нужна помощь.

Международный гроссмейстер , старший тренер сборной России Александр Рязанцев. Федерация шахмат России.

Барнаульскую горбольницу № 5 выбрал международный гроссмейстер, старший тренер сборной России Александр Рязанцев. Он родом с Урала, поэтому также в качестве получателя матпомощи указал Центральную городскую больницу № 24 Екатеринбурга.

Федерация шахмат Алтайского края 21 мая в 19.00 проводит в Интернете свой благотворительный турнир в честь региональных медиков. Подробности — на сайте федерации.