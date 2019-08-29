Барнаульский пловец установил новые рекорды на первенствах Европы и мира

Бывший воспитанник СДЮШОР «Обь» Илья Сибирцев стал победителем на первенстве Европы и серебряным призером на первенстве мира по плаванию. Илья также установил новые рекорды соревнований.

На первенстве мира, которое прошло 20−25 августа в Будапеште, дистанцию 800 метров вольным стилем Илья преодолел за 7.48,05 минут, установив новый юношеский рекорд России. В этом заплыве с юношеским рекордом Европыпервым финишировал хорват Франко Гргич (7.45,92). Наш спортсмен получил серебряную медаль. Кроме того, он завоевал и бронзу на дистанции 1500 метров вольным стилем.

В первенстве мира по плаванию принимали участие более 800 спортсменов — девушки 14−17 и юноши 15−18 лет из 122 стран. В медальном зачете российская сборная заняла второе место, выиграв 22 медали — 7 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых. Лучше результат показала лишь команда США с 37 наградами.

Незадолго до первенства мира, в Казани прошло первенство Европы, где Илья занял первое место на дистанции 800 м вольным стилем, там он установил новый рекорд соревнований — 7.52,83. Серебряным призером стал еще один россиянин Александр Егоров (7.53,34).

«Мы с Александром соревнуемся вместе с 2015 года. Да, на суше мы друзья, но в бассейне — соперники. Когда проплыли 500 метров, то стало ясно, что мы вдвоем будем разыгрывать золотую и серебряную медали. В предыдущем финале на 1500 метров, когда я стал вторым, мне не было обидно. Это спорт: сегодня тебя обыгрывают, а завтра — ты. Надо делать правильные выводы и работать дальше, — рассказал Илья».

Илья Сибирцев начинал тренироваться у Андрея Жукова в СДЮШОР «Обь» с 4 лет. Сейчас спортсмен живет и тренируется в Волгограде в клубе «Волга» под руководством тренера высшей категории Татьяны Манкевич.