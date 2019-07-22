Барнаульский швейный цех предложил работу Кокорину и Мамаеву

Компания по производству спортивной формы Vamos-sport готова предложить работу осужденным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщили представители компании в Instagram. Футболисты-хулиганы, как пишет sportbox.ru, будут работать в швейном цеху во время отбытия срока.

В Барнауле спортсменам после выхода на свободу предлагают «более выгодные условия». Руководители компании сами в прошлом профессиональные спортсмены, поэтому «понимают, как тяжело найти себя в жизни после футбола», отмечается в сообщении.



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«Но наша компания Vamos-sport будет очень рада, если ребята вернутся в большой футбол, подпишут контракт с хорошим клубом и будут радовать всех болельщиков своей прекрасной игрой! А, если предложений не последует, мы ждём их в Барнауле для обсуждения работы на нашем швейном производстве», — пишут находчивые предприниматели.

Ранее журналисты выяснили, что футболисты во время отбывания срока будут работать 6 раз в неделю по 8 часов. В их обязанности входит упаковка одноразовых костюмов. Платить им будут 11 280 рублей, 9 300 за вычетом налогов.

Напомним, с 8 июля футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.