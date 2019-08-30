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Спорт

Бегом, вплавь и на велосипеде: на «Бирюзовой Катуни» прошел грандиозный фестиваль триатлона

Третий фестиваль триатлона Altai3Race состоялся с 23 по 25 августа на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.

Как сообщает imsiberian.com, это единственные соревнования в Сибири с так называемой «полужелезной» дистанцией. Общая протяженность всей трассы составляет 113 км — 2 км плавание, 90 км велоэтап, 21 км бег.

На фестивале проходило сразу четыре соревнования — Триатлон спринт, триатлон на средней дистанции (113 км), детский забег и развлекательный ночной забег с фонариками.

Участниками феста стали более 300 человек из 20 городов России и Казахстана.

Были среди спортсменов и знаменитости. В их числе — российский лыжник, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трехкратный серебряный призер Чемпионатов мира Александр Бессмертных и мастер спорта международного класса по триатлону, член сборной команды Республики Казахстан с 1995 по 2012 год, призер чемпионата мира в Австралии, победитель финала кубка Европы Дмитрий Либер.

Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.

Директор гонки Altai3Race Денис Маховский, высказываясь о составе участников, отметил: «Один процент профессионалов и 99 процентов — любители. Триатлон позволяет расширить горизонт участия в различных стартах».

Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Третий фестиваль триатлона Altai3Race
Олеся Белая, imsiberian.com.

Любопытно, что рекорд трассы на Altai3Race-2019 побить не удалось, и лучший результат остается за Валентином Засыпкиным, установленный в 2018 году. Его время тогда составило 4 часа 27 минут 34 секунды.

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