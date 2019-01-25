«Беру ответственность на себя»: вокруг новых назначений в хоккейном «Алтае» разразился скандал

Министерство спорта края намерено провести расследование в отношении и.о. главного тренера хоккейного клуба «Алтай». Выяснилось, что Александр Климов, принявший команду на прошлой неделе, имеет неоднозначную репутацию. Речь идет о судимости и отсутствии профильного высшего образования. 25 января на пресс-конференции министру спорта Алексею Перфильеву пришлось долго объяснять, как вообще могло произойти это назначение.

Как сменили тренерский штаб?

О том, что у руля главной хоккейной команды края теперь Александр Климов стало известно неожиданно. Произошло это 15 января, когда на повторном матче с «Чебоксарами» уже тогда бывший тренер Андрей Соловьев и его помощник Евгений Бакланов оказались на трибуне вместе с болельщиками.

Журналисты задали руководству клуба резонный вопрос, к чему эти рокировки. Директор «Алтая» Дмитрий Чекалин в тот момент кроме дежурной фразы «без комментариев», ничего отвечать не стал.

Между тем в кулуарах новое назначение обсуждалось очень активно. Хоккеисты рассказывают, что отставка прошла вечером 14 января сразу после первого матча с «Чебоксарами», когда в раздевалку зашел лично Алексей Перфильев и объявил Соловьеву и Бакланову, что их полномочия окончены.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Поступок министра вызвал ожидаемое недоумение.

«Есть ли основания тревожиться о составе своих тренерских штабов другим клубам? — поинтересовался в ходе пресс-конференции спортивный обозреватель ГТРК Алтай Сергей Пинчук. — Ваши предшественники так не поступали. Они давали сигнал руководству клуба, которые внутри уже сами принимали кадровые решения».

Министру пришлось оправдываться.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Нашей целью является улучшение. Дело не в том, как это будет происходить, главное, чтобы решение было правильное. Это должно быть общее решение всего вида спорта.

В чем подозревают Климова?

По назначению Александра Климова единства мнений как раз и нет. Спортивное сообщество смущает некоторые факты его биографию. В 2015 году, когда Климов занимал пост главного тренера молодежной команды «Алтайские беркуты», в его отношении проводилась внутренняя проверка.

Александр Климов , тренер «Алтайских беркутов». Олег Богданов

Выяснилось, что диплом Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, который он предоставил при трудоустройстве, является липовым. Письмо за подписью ректора Владимира Михалева это подтверждало (документ имеется в распоряжении altapress.ru, — прим. ред).

Есть по Климову и другие вопросы. В 1997 году его приговорили к 5 годам лишения свободы по «бельевому» делу, но срок заменили на условный, учитывая смягчающие обстоятельства.

Из решения Железнодорожного суда Алтайского края:

Климов А.Ю. свою вину фактически признал, пояснил, что директор горцирка Ташкента Маджидов, где он работал с Шермухомедовым, предложил им заняться коммерцией, дал денег, на которые они закупили 1000 комплектов постельного белья, документы оформили на Шермухамедова. У него была договоренность со знакомыми в Барнауле о продаже белья по завышенной цене оптом. Однако, когда груз прибыл в Барнаул, рынок был наводнен постельным бельем, цены упали. Тогда он решил завладеть им.

Александр Климов , тренер «Алтайских беркутов». Олег Богданов

Предприимчивый Александр Климов продал украденное белье частями, а деньги присвоил себе. Позже, когда махинация была раскрыта, а милиция шла по пятам, за украденное имущество он рассчитался с собственником. Но пятно на репутации осталось.

Что будет делать минспорт?

Разбираться в этом теперь предстоит профильному спортивному ведомству. По словам Алексея Перфильева, официальный контракт с Климовым не заключен, документы в минспорт он не подавал. Как только это произойдет, по всем фактам будут сделаны запросы. Проверка может продлиться около двух недель. После чего и будет принято окончательное решение.

В любом случае без высшего профильного образования занимать пост главного тренера Александр Климов не сможет.

На матче «Алтай» — «Чебоксары». 20−21 сентября 2017 года Олег Богданов

Как вообще он оказаться в структуре клуба, Перфильев на пресс-конференции 25 января внятно не объяснил. В комментарии программе «Спортивный клуб» тремя днями ранее он заявил, что это было «совместное решение с федерацией», но при это отметил, что всю ответственность готов взять на себя.

В этот же день новый руководитель Федерации хоккея Алтайского края Максим Рябцев полностью открестился от происходящего.

«Непосредственного отношения к этой отставке я не имею, — сообщил Рябцев «Алтайскому спорту».

Будут ли еще отставки?

Так или иначе, перемена тренерского штаба явно пока не пошла на пользу клубу. Команду, которая впервые за два прошедших сезона сумела подняться на пятое место и показывала более или менее внятный хоккей, вновь залихорадило. Игроки, пришедшие в «Алтай» для получения результата, мгновенно разбежались.

В «ВХЛ» «Алтай» является одним из самых посещаемых клубов Пресс-служба ХК «Алтай»

В этой связи смена тренерского состава в период трансферного окна кажется еще не логичнее.

Есть вероятность, что это не последние изменения в клубе. 31 января заканчиваются контракты у директора ХК «Алтай» Дмитрия Чекалина и директора СШОР Павла Еремеева. В спортивном сообществе говорят, что «козлом отпущения» в этой истории могут сделать как раз Чекалина.

Сам директор вопрос своей возможной отставки не комментирует. Алексей Перфильев заверил, что и Чекалин и Еремеев продолжат работать. По информации altapress.ru, продлить контракты минспорт им готов всего на полгода.