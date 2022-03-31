Догнать и перегнать инфляцию. Как в регионе спасают от простоя многострадальные спортивные стройки

Что происходит по объектам
Наименование
Спортивный комплекс
Расположение
Ул. Взлетная, 2в
Предназначение
Тренировочная площадка для ММА, вольной борьбы и тхэквондо
Активное строительство спортивного комплекса в этой части города началось в октябре прошлого года. Сейчас объект в высокой степени готовности — каркас здания возведен, с наступлением тепла здесь планируют приступить к внутренней отделке.
Собственная котельная также готова к запуску. Прилегающую к объекту территорию весной начнут приводить в порядок.
Директор компании «Атлант» Александр Локтев, выступающий в этом проекте в качестве концессионера, полагает, что летом здесь уже можно будет перерезать красную ленточку.
Новому центру ММА в каком-то смысле повезло — возводить его начали уже после удорожания стройматериалов, пересчитывать в срочном порядке сметы особой нужды не было — часть возросших затрат концессионер взял на себя. Это позволило не останавливать стройку.
Но экономическая ситуация последних дней все же навела страху. Александр Локтев рассказывает: необходимую технику — микроволновые печи, холодильники, телевизоры, компьютер, лампы — пришлось экстренно закупать. Была опасность, что в нужный момент их попросту не окажется в наличии.
Аналогичная ситуация и по спортивному оборудованию. Концессионер вынужден был оперативно слетать в Москву, чтобы быстро заключить договор на поставку. Таким образом «Атлант» снизил риски удорожания по этой позиции с возможных 50% до 20%. «В деньгах это порядка 1 млн рублей», — пояснил Александр Локтев.
Наименование
Физкультурно-спортивный комплекс (ФОК)
Расположение
ул. Сиреневая, 42
Предназначение
Тренировочная площадка
Строительство ФОКа началось относительно недавно — в конце декабря 2021 года. За это время на площадке практически полностью завершили земляные работы, завезли металлоконструкции, купленные заранее на средства казначейского аванса.
Как в новых условиях действовать дальше, строители пока не знают. Проблема в том, что объект на Сиреневой — проект концессионный. За него платят в разных долях федеральный, краевой бюджеты и частный инвестор. В каких пропорциях и как теперь считать возросшие затраты, федеральный центр еще не решил.
Специалисты на местах ждут утвержденной в Москве нормативной базы, чтобы направить удорожавший проект на повторную госэкспертизу. По предварительным данным, физкультурно-оздоровительный комплекс может вырасти в цене еще на 10 млн рублей.
Михаил Жданов, генеральный директор компании-концессионера «Иносиб», объясняет: по всей номенклатуре материалов идет большое увеличение стоимости, начиная от канцелярской бумаги, заканчивая металлом. Но концессионеру повезло: около 80% всего необходимого уже закуплено.
«Ключевая позиция — металл. Мы на настоящий момент начали изготавливать металлокаркас, через пару недель приступим к заливке фундамента с арматурой», — пояснил Михаил Жданов.
Наименование
Физкультурно-спортивный комплекс (ФОК)
Расположение
Ул. Юрина, 197а
Предназначение
Тренировочная площадка
Строительство этого ФОКа началось раньше остальных — в мае 2021 года. Как ни парадоксально, это и стало проблемой. Изначальная стоимость контракта составляла 131 млн рублей, 125 млн из которых предоставлял федеральный бюджет.
Первую экспертизу проект прошел уже с удорожанием в 19 млн рублей. Сейчас его необходимо пересматривать вновь. По предварительным оценкам, на достройку может понадобиться еще порядка 20 млн рублей.
В краевом министерстве спорта отмечают, что повторная госэкспертиза может длиться минимум 14 рабочих ней, и это при условии, если к проекту не возникнет замечаний. Были прецеденты, когда процедура утверждения растягивалась на год. В нынешних условиях это фактически смерти подобно. Затянул сроки — получил новое удорожание.
Руководитель краевого минспорта Алексей Перфильев объясняет: в своевременной сдаче объекта заинтересованы обе стороны — и подрядчик, и заказчик. Первый, в случае чего, может остаться без оплаты и со штрафными санкциями.
Сам же министр за достройку ФОКа отвечает головой — прокуратура уже выносила ему предупреждение за неполное освоение бюджетных средств по этому проекту в 2021 году. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса теперь находится на контроле.
Наименование
Ледовый дворец
Расположение
Пр. Сибирский, 52
Предназначение
Тренировочная площадка
В нынешних экономических реалиях история этого долгостроя, длящаяся с 2011 года, вновь оказалась неопределенной. Проект ледового дворца экспертизу прошел — итоговая стоимость оказалась чуть больше 1 млрд рублей. Это при условии выделения всех средств одним траншем и оперативного освоения.
В министерстве спорта понимают: на деле это невозможно. На данный момент процесс строительства арены расписан на четыре года вперед. За это время, по предварительным оценкам, объект подорожает еще на 240 млн рублей.
Найдется ли подрядчик-смельчак, готовый взяться за такую стройку, в ведомстве пока сомневаются.
Что происходит в районах
25 спортивных объектов в разных районах края в 2022 году должны быть отремонтированы — такие параметры прописаны в адресной инвестиционной программе. В минспорте полагают, что сметы по ним тоже придется пересчитывать. Если этого не сделать, желающих проводить эти работы попросту не найдется.
Прецеденты такие возникали — в 2021 году три стадиона — в Алейске, Камне-на-Оби и Петропавловском — отремонтированы не были. На них просто не нашлось подрядчиков. В министерстве отмечают, что решать проблемы по районам придется по мере их поступления уже в ручном режиме.