Этери Тутберидзе опубликовала фото своей дочери-фигуристки во время выступления на шоу

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась снимком с премьеры ее шоу «Чемпионы на льду», на котором выступала и ее дочь Диана Дэвис.

Дочь Тутберидзе занимается фигурным катанием и выступает в танцевальной паре вместе с Глебом Смолкиным. Премьера ледового шоу Тутберидзе состоялась в Краснодаре.

На шоу «Чемпионы на льду» также выступили олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова, пишет РИА Новости.

«Мы очень вами, Этери, гордимся. Спасибо за таких спортсменок! Счастья вам и всей вашей команде вы самые лучшие!», — пишут комментаторы под снимком.

Что известно о тренере

Этери Тутберидзе выросла в грузинской семье, была пятым ребенком. Несмотря на старания в одиночном катании, а позже в танцах на льду, покорить Олимп ей не получилось. Лучшее достижение — Кубок СССР.

В 90-х она уехала работать в США, в ледовое шоу. Тренировала любителей. Вышла замуж, родила дочь, та сейчас тоже фигуристка, но тренируется не у мамы.

В конце 90-х Этери вернулась в Россию с тренерскими амбициями, но здесь ее никто не ждал. Пришлось начинать карьеру заново, с тренировок на надувных катках, с цирка на льду. Спустя время она стала тренером в московской спортшколе и набрала в свою группу перспективных подростков.

В 2008-м перешла на работу в ледовый дворец «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». В том же году за успехи школе дали первый в Москве статус школы олимпийского резерва по фигурному катанию.

В 2014 году юная Юлия Липницкая выиграла золото на Олимпиаде в Сочи, а Сергею Воронову досталось серебро на чемпионате Европы.

Олимпийский пьедестал на Играх-2018 заняли ее Загитова с мировым рекордом и Медведева.

На пьедестале ЧМ-2019 были также две ее воспитанницы — Загитова и Турсынбаева (Казахстан).