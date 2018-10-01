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Фотофакты. В Барнауле прошёл турнир по биатлону «Эстафета поколений»

28 сентября на Лыжно-биатлонном комплексе училища олимпийского резерва прошел турнир по биатлону «Эстафета поколений». Его главная особенность в том, что в одной команде присутствовали и опытные, и начинающие биатлонисты.

Биатлон «Эстафета поколений».
Биатлон «Эстафета поколений».
Ирина Пергаева

В каждой команде были спортсмены самых разных возрастов. Самому старшему участнику 60 лет, младшему 10 лет. Всего в турнире участвовали десять команд, составы образовывались по случайному принципу путем компьютерной жеребьёвки. Участники представляли 4 региона России: Алтайский край, Новосибирскую область, Томск и Республику Алтай.

Главная идея организаторов турнира и главного партнёра «Барнаульского пивоваренного завода» в том, что для ветеранов это отличный шанс проверить свои силы, а для молодых алтайских биатлонистов — набраться опыта.

Сергей Локтев,
организатор «Эстафеты поколений»:

Эти соревнования интересны тем, что молодые спортсмены видят, как выступают ветераны и вдохновляются заниматься биатлоном более серьезно, чтобы достигать более высоких результатов.

На пьедестал поднялись команды, почти полностью состоящие из алтайских спортсменов. Победители получили кубки, медали и ценные призы.

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