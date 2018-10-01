Фотофакты. В Барнауле прошёл турнир по биатлону «Эстафета поколений»

В каждой команде были спортсмены самых разных возрастов. Самому старшему участнику 60 лет, младшему 10 лет. Всего в турнире участвовали десять команд, составы образовывались по случайному принципу путем компьютерной жеребьёвки. Участники представляли 4 региона России: Алтайский край, Новосибирскую область, Томск и Республику Алтай.
Главная идея организаторов турнира и главного партнёра «Барнаульского пивоваренного завода» в том, что для ветеранов это отличный шанс проверить свои силы, а для молодых алтайских биатлонистов — набраться опыта.
Сергей Локтев,
организатор «Эстафеты поколений»:
Эти соревнования интересны тем, что молодые спортсмены видят, как выступают ветераны и вдохновляются заниматься биатлоном более серьезно, чтобы достигать более высоких результатов.
На пьедестал поднялись команды, почти полностью состоящие из алтайских спортсменов. Победители получили кубки, медали и ценные призы.