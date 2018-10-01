Герой ЧМ-2018 Акинфеев ушел из сборной России

Игорь Акинфеев заявил, что завершает карьеру в российской сборной по футболу. Свое обращение к болельщикам 32-летний голкипер опубликовал на сайте Российского футбольного союза.

Акинфеев сообщил, что у каждой истории есть начало и конец, и в его карьере в сборной настал такой момент, когда нужно прощаться. Его игра за команду страны подошла к логическому завершению во время домашнего чемпионата мира по футболу, во время которого Игорь стал настоящим героем страны после драматичной игры с испанцами.

Игорь Акинфеев,

вратарь:

Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной. Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом.

По словам футболиста, те 15 лет, что он защищал ворота, а главной команды России, это огромный срок. И теперь ему все труднее играть «на два фронта» — за клуб и за сборную. Он понял, что в последней пора уступить дорогу молодым, а самому сосредоточится на игре в ЦСКА.

Игорь Акинфеев,

вратарь:

Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!

Акинфеев также поблагодарил тренеров, партнеров, персонал сборной и «многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны».