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Спорт

Губерниев нашел подработку звездам российского биатлона

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку российским биатлонистам, которые совершили серьезные ошибки в финале чемпионата России в Тюмени.

Дмитрий Губерниев в Барнауле.
Дмитрий Губерниев в Барнауле.
altapress.ru

Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) опоздал на старт из-за сервисной службы, которая вовремя не принесла ему лыжи, Алексей Волков (вторая команда ХМАО) выбрал неверный маршрут и проехал мимо своего партнера по команде при передаче эстафеты, а Матвей Елисеев (Москва) перезаряжал винтовку после каждого выстрела из-за неисправного оружия.

Рекламодателям на заметку

«На их карьерах это отразится только в лучшую сторону. Такие косяки привлекают внимание рекламодателей. Если Малышко опоздал, то производитель будильников может заключить с Димой контракт большой. Леша Волков, который перепутал коридор, может рекламировать GPS-навигатор. Что касается Матвея Елисеева— это 100% производитель оружия», — сказал Губерниев.

Поддержка

Спортивный журналист отметил, что все ошибки были совершены на его глазах и сначала он переживал, что команда из Санкт-Петербурга отстает, но потом решил поддерживать атлетов. «Это нормальный рабочий момент. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я оговариваюсь, Малышко опаздывает, Волков меняет коридоры. Сейчас мы можем только ребят поддержать и сказать, какие они большие молодцы», — подчеркнул комментатор.

Спецразбирательство

Гонка проходила 2 апреля. Мужскую эстафету выиграли спортсмены из первой команды ХМАО. В женском первенстве лидерами также стали югорские биатлонистки. Как сообщает «Подмосковье сегодня», опоздание Малышко станет предметом спецразбирательства, а спортсмену грозит штраф или дисциплинарные санкции.

Ранее лидер сборной по лыжным гонкам выступил против Губерниева-комментатора. Конфликтная ситуация между лыжником и комментатором произошла в соцсетях.

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