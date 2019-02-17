Известного российского биатлониста обсмеяли из-за того, что он опоздал на старт гонки в США

Гараничев должен был стартовать 15-м с отставанием в 1 минуту и 7 секунд от лидера. Однако на старт не явился. Хотя, отметил продюсер телеканала «Матч ТВ» Алексей Криворучко, Гараничев был на пристрелке перед гонкой.
В гонке преследования каждый спортсмен самостоятельно следит за временем своего старта.
Сам Гараничев на странице в Instagram написал, что с ним ничего не случилось, «просто опоздал на старт». И извинился.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обсудил ситуацию с тренером сборной России Сергеем Белозеровым. «О чем думал Гараничев? О шопинге, что ли? Как можно на старт опоздать?» — возмутился Губерниев. Белозеров отметил, что речь идет о нарушении трудовой дисциплины, и последует как минимум порицание.
Дмитрий Губерниев,
комментатор «Матч ТВ»:
Первые мысли, что может ему плохо стало. Недоумение, разочарование и переживание за спортсмена. А потом добавились элементы гротеска. Очевидно, что он сам себя наказал. Он наказал тренеров, болельщиков, потому что был лучшим среди наших. И когда лучший из наших, который реально претендует даже на награду, не выходит на старт из-за собственной безалаберности, то это случай вопиющий.
Комментаторы на сайте и в соцсетях отпустили немало шуток по поводу опоздания спортсмена («а что, так можно было?»), многие осудили («Никакой ответственности! Позорище!»), но многие пожелали здоровья и побед.