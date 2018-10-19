Кокорин расплакался во время заседания суда

Форвард «Зенита» не смог сдержаться, когда произносил слово во время рассмотрения его апелляции на арест.
«Тверской суд избрал слишком суровую меру. Я повел себя так, потому что у меня был конфликт именно с этими людьми. Я не опасный преступник», — заявил Кокорин.
Он пообещал, что не будет скрываться и напомнил, что добровольно приехал на допрос, после которого его арестовали.
«Я не собираюсь влиять на потерпевших и готов участвовать в следствии. Прошу выпустить к семье, жене и родителям», — сказал Кокорин.
Однако Мосгорсуд признал арест Кокорина законным. Ранее суд не стал отпускать из СИЗО младшего брата Кокорина — Кирилла, а также футболиста Павла Мамаева.
Что произошло
8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.
Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.