Комментаторы набросились на фигуристку Медведеву за отказ благодарить бывшего тренера

Медведева поблагодарила родителей и болельщиков за поддержку, а также тренерский штаб за веру в нее: «Конечно же, спасибо всей тренерской команде Брайану Орсеру, Трейси Уилсон, Мише Ге, Дэвиду Уилсону. Вы на протяжении всего сезона верили в меня, и я уверена, что мы с вами добьемся в ближайшем будущем больших успехов!»

«Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее, и стремиться к максимальным результатам!» — написала спортсменка.

В ответ на это пользователи сети упрекнули фигуристку за то, что она не поблагодарила бывшего тренера Этери Тутберидзе: «А сказать Этери спасибо за то, что нашла силы вытирать твои сопли на Олимпиаде, в то время как у самой мать умирала? Когда-нибудь ты поймешь, что это единственное настоящее, что в твоей жизни было. А не фальшивая бронза по чужой путевке».

Некоторые посчитали, что Алина Загитова сильнее Медведевой, пишет Lenta.ru. «Еле до бронзы дотянула, если бы осталась у Этери, может, что-то и получилось бы», — отреагировал на ее пост один из пользователей.

Ранее Тутберидзе впервые рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой в Пхенчхане и уходе Медведевой. Этери Тутберидзе рассказала, что в день отъезда на сборы в Пхенчан у ее матери случился удар. Женщину частично парализовало. Впоследствии у нее обнаружили рак мозга.

Тренер упомянула и об уходе фигуристки Евгении Медведевой: «Дальше — странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте».