Кровь, пот и песок: как прошли уличные бои в Барнауле

29 июня в столице Алтайского края состоялся чемпионат по уличным боям Strelka Street Fight. Крутые парни бились на песчаном ринге по упрощенным правилам ММА. Бой прошел на территории спортивного комплекса «Первый» в поселке Затон. Посмотреть на это зрелище пришло большое количество зрителей.

На ринге — только двое

Песок в глаза — с этого начинается каждый бой. Под открытым небом бойцы — любители и профессионалы — выходят на ринг, чтобы выяснить, кто из них лучший.

Болевые приемы ненавистному сопернику, удушающие, рассеченные губы и брови — здесь это обязательные условия победы.

Тяжелые травмы в таких поединках — редкость. Здоровье спортсменов проверяют перед выходом на ринг. Во время боя рефери контролирует, чтобы оппоненты не нанесли друг другу серьезные увечья.

В отличие от многих турниров Strelka проводится без призового фонда для участников — все дерутся совершенно бесплатно. С другой стороны, и взносов за турнир бойцы не платят. Шингарты (специальные перчатки) и бандаж для защиты паха выдают организаторы.

Если у зрителя зачесались кулаки

На чемпионате любой желающий может опробовать себя в роли бойца или тренера. Запись на участие в боях проходит заранее, но организаторы изредка допускают к поединкам мужчин из числа зрителей. Вдруг у кого-то зачесались кулаки.

Болельщики буквально с ума сходят: кричат, пытаются дать советы бойцам, отпускают специфические шутки.

Бойцовские дети

Примечательно, что на таком зрелищном мероприятии для мужчин частыми гостями являются дети. Они с интересом наблюдают за боями, а родители объясняют им приемы и тактику, зачем спортсмену нужна экипировка, почему «этот дядя проиграл, а тот выиграл».

В этом году один из бойцов прибыл на чемпионат с женой и дочкой, которой на вид года четыре. Когда у отца выступала кровь, мать прятала ребенка за себя, чтобы малышка не испугалась.

Но дети здесь не из пугливых: пока взрослые что-то надрывно кричат, они успевают с песком поиграть.

Что такое «Стрелка»

Соревнование Strelka Street Fight — проект нескольких ребят из Питера, которых потом взяла под покровительство американская корпорация TronMMA, специализирующаяся на смешанных единоборствах.

Филиал самого большого бойцовского клуба в мире появился в крае около трех лет назад по инициативе Дениса Лонского. В 2016 году «Стрелку» начали проводить в Барнауле. Летом турниры проходят на песчаном пляже в поселке Затон, зимой — там же, в спорткомплексе «Первый» на ул. Водников, 1-е.

На «Стрелку» приходят люди из разных видов спорта: дзюдо, самбо, каратэ, бокс, кикбоксинг, джиу-джитцу и прочих. И с совершенно разной подготовкой: одни со званиями и спортивными разрядами, другие с одним только желанием подраться.

Дарья Зыкова