Кровь, пот и песок: как прошли уличные бои в Барнауле

На ринге — только двое
Песок в глаза — с этого начинается каждый бой. Под открытым небом бойцы — любители и профессионалы — выходят на ринг, чтобы выяснить, кто из них лучший.
Болевые приемы ненавистному сопернику, удушающие, рассеченные губы и брови — здесь это обязательные условия победы.
Тяжелые травмы в таких поединках — редкость. Здоровье спортсменов проверяют перед выходом на ринг. Во время боя рефери контролирует, чтобы оппоненты не нанесли друг другу серьезные увечья.
В отличие от многих турниров Strelka проводится без призового фонда для участников — все дерутся совершенно бесплатно. С другой стороны, и взносов за турнир бойцы не платят. Шингарты (специальные перчатки) и бандаж для защиты паха выдают организаторы.
Если у зрителя зачесались кулаки
На чемпионате любой желающий может опробовать себя в роли бойца или тренера. Запись на участие в боях проходит заранее, но организаторы изредка допускают к поединкам мужчин из числа зрителей. Вдруг у кого-то зачесались кулаки.
Болельщики буквально с ума сходят: кричат, пытаются дать советы бойцам, отпускают специфические шутки.
Бойцовские дети
Примечательно, что на таком зрелищном мероприятии для мужчин частыми гостями являются дети. Они с интересом наблюдают за боями, а родители объясняют им приемы и тактику, зачем спортсмену нужна экипировка, почему «этот дядя проиграл, а тот выиграл».
В этом году один из бойцов прибыл на чемпионат с женой и дочкой, которой на вид года четыре. Когда у отца выступала кровь, мать прятала ребенка за себя, чтобы малышка не испугалась.
Но дети здесь не из пугливых: пока взрослые что-то надрывно кричат, они успевают с песком поиграть.
Что такое «Стрелка»
Соревнование Strelka Street Fight — проект нескольких ребят из Питера, которых потом взяла под покровительство американская корпорация TronMMA, специализирующаяся на смешанных единоборствах.
Филиал самого большого бойцовского клуба в мире появился в крае около трех лет назад по инициативе Дениса Лонского. В 2016 году «Стрелку» начали проводить в Барнауле. Летом турниры проходят на песчаном пляже в поселке Затон, зимой — там же, в спорткомплексе «Первый» на ул. Водников, 1-е.
На «Стрелку» приходят люди из разных видов спорта: дзюдо, самбо, каратэ, бокс, кикбоксинг, джиу-джитцу и прочих. И с совершенно разной подготовкой: одни со званиями и спортивными разрядами, другие с одним только желанием подраться.
Дарья Зыкова