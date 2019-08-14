«Ладно бы рынок построили»: почему вокруг Сергея Шубенкова и манежа «политеха» вновь возник скандал

В ближайшее время в манеже технического университета должен начаться капитальный ремонт. Руководство вуза планирует сделать его центром игровых видов спорта, постелив современный спортивный паркет. Все бы ничего, но работы затронут беговые дорожки, часть которых планируется демонтировать. Этот факт уже вызвал широкий резонанс. С противниками и сторонниками преобразований манежа пообщался altapress.ru.

Что нового построят в манеже?

Подрядчик, который будет проводить ремонтные работы на объекте, определится уже 14 августа. Начальная стоимость работ составит 21,8 млн рублей. Деньги в вуз приходят по линии федерального минобразования.

Победителю аукциона предстоит покрасить стены здания и плиты внутренних перекрытий, заменить покрытие балкона на новое, отремонтировать туалеты, привести в порядок фасад центрального входа. И это далеко не весь перечень.

Центральным объектом манежа должна стать универсальная площадка для мини-футбола, баскетбола и волейбола со специальным паркетом.

Сергей Шубенков показал состояние манежа АлтГТУ. instagram.com

Александр Поляков,

руководитель отделения физической культуры и спорта АлтГТУ:

Беговые дорожки мы сохраняем. Дистанции по прямой будут с новым прорезиненным покрытием. Круговая дистанция будет проходить по паркету. Проводить легкоатлетические тренировки на нем тоже можно в специальной обуви.

По проекту реконструкции все работы должны быть завершены к 31 января 2020 года.

Свое решение перепрофилировать манеж из легкоатлетического в игровой, в «политехе» объясняют так: количество студентов, занимающихся бегом, составляет всего 27 человек. Мини-футболом, волейболом и баскетболом — в разы больше.

Александр Поляков,

руководитель отделения физической культуры и спорта АлтГТУ:

Спортивный манеж — это такая же учебная аудитория. Наши студенты хотят заниматься игровыми видами спорта, и мы должны принимать во внимание их желания.

Что касается шумихи вокруг предстоящего ремонта, то в «политехе» не понимают, из-за чего она возникла — легкоатлетов никто не выгоняет. Относительно самого Сергея Шубенкова Поляков сообщил, что в манеже он не частый гость.

Что не нравится Шубенкову и Клевцову?

Свое отношение к предстоящему капитальному ремонту манежа известный барнаульский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, эмоционально выразил в Instagram. Спортсмен заявил, что детям придется забыть про соревнования его имени, которые традиционно проходили на площадке «политеха» в ноябре. Под большим вопросом теперь и другие зимние старты.

«Вместо бегового круга и секторов для технических видов будет выстлан шикарный игровой паркет. Нам же оставят три дорожки по 100 метров с резиной для дач и детских площадок», — написал возмущенный Сергей Шубенков 12 августа.

На следующий день в дискуссию вокруг манежа вступил его авторитетный тренер Сергей Клевцов. Агентству ТАСС он заявил, что проводить соревнования на паркете будет невозможно. Тренировочный процесс спортсменов, в том числе и Шубенкова, под угрозой срыва, а на носу Олимпиада-2020 в Токио.

«Лишатся возможности для работы наши тренеры по легкой атлетике. Я пекусь о настоящем и будущем этого вида спорта, ведь в последние годы от 10 до 15 наших спортсменов включались в составы сборных России разных возрастов. Их куда прикажете девать? У нас подрастает неплохой резерв, детский спорт развивается, соревнования в манеже часто проводились», — заявил Сергей Клевцов.

Спускать на тормоза данную ситуацию тренер явно не собирается, он намерен вместе со своим подопечным добиваться встречи с губернатором Виктором Томенко, обращаться во всероссийскую федерацию легкой атлетики.

7 августа противоборствующие стороны уже пытались договориться в стенах регионального минспорта. Прийти к консенсусу им, судя по всему, не удалось. 14 августа попытка повторилась и вновь не увенчалась успехом.

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Какова позиция краевых властей?

О предстоящем закрытии манежа в краевом министерстве спорта узнали в начале августа, когда были объявлены торги по подрядчику. Никаких извещений заранее в ведомство не поступало.

По словам руководителя ведомства Алексея Перфильева, если бы данная ситуация была обговорена всеми сторонами заранее, никаких конфликтов не возникло бы.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Мы предложили Алтайскому государственному техническому университету приостановить торги для того, чтобы изменить техническую документацию, тем самым сохранив дорожки. Каково будет решение вуза, нам пока неизвестно.

Министр спорта утверждает, если свою позицию «политех» менять не будет, для легкоатлетов придется искать новое место дислокации. Сложившуюся ситуацию он назвал тяжелой, но не критичной.

Что происходит с мини-футболом?

Надо сказать, что мини-футбол, который прославленный Шубенков язвительно назвал «приоритетнейшим», в нашем регионе действительно стремительно развивается. Только в зимнем чемпионате Алтайского края уже участвует более 100 команд и 2,5 тысяч спортсменов-любителей. А собственного «дома» у мини-футбола пока нет.

Основные соревнования проводятся в спортивном зале «Коммунальщик», который не имеет подходящего покрытия и просто не приспособлен для большого числа зрителей. На топовые матчи чемпионата собираются сотни людей.

Андрей Проскурин, директор «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола», утверждает: растущая массовость идет только во вред этому виду спорта. Из-за постоянного дефицита площадок стоимость аренды ежегодно растет. В зимнее время, чтобы потренироваться в том же «Коммунальщике», надо отдать 2,3 тыс. рублей за час, а подходящее время нужно начинать бронировать за полгода.

При этом залов не хватает не только для любителей, но и для юных футболистов.

Андрей Проскурин,

директор «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола»:

Буквально на днях ко мне подошли родители детей, занимающихся в одной из футбольных школ Барнаула, и попросили помочь в поиске зала на зиму. Я честно сказал, что уже сейчас с этим могут возникнуть проблемы.

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По словам Проскурина, пока в Барнауле не будет специализированной площадки для мини-футбола, о дальнейшем развитии этого вида спорта даже не стоит говорить. В краевой столице, например, не проводится общероссийский турнир «Мини-футбол в школы», только потому что нет подходящего зала, готового его принять. А желание играть у ребят есть.

Андрей Проскурин,

директор «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола»:

Если бы на месте манежа решили построить рынок, тогда можно было возмущаться. А так спортивный профиль объекта сохраняется. Теперь в нем смогут заниматься гораздо больше людей.

Каковы дальнейшие перспективы?

Алексей Перфильев честно признается: об амбициозном проекте легкоатлетического манежа за 1,4 млрд рублей, о котором взахлеб рассказывала его предшественница Елена Лебедева, стоит забыть. Денег на его возведение в краевом бюджете нет.

Зато у региона есть возможность поучаствовать в федеральной программе «Спорт — норма жизни». Уже точно известно, что по ней в Барнауле будет построено два физкультурно-оздоровительных комплекса. Один — для игровых видов спорта, другой — для борцов. При этом 99% средств на них будут получены из Москвы.

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Срок реализации данных проектов 2021—2022 годы. Запустить в эксплуатацию современные ФОКи планируется через три года. До этого момента футболистам и легкоатлетам надо находить общий язык и как-то уживаться.