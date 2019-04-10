«Лучше со щитом»: Алине Загитовой советуют уйти из фигурного катания

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал фигуристке Алине Загитовой уйти из спорта на пике славы, пишет «Реальное время».

Костомаров считает, что 16-летняя Загитова провалила чемпионат мира, завоевав только пятое место. Фигуристкам редко удается выиграть какую-либо награду после победы на Олимпиаде, думает он.

Костомаров советует коллеге уйти на пике, потому что потом «ей будет еще сложнее принять ответственное решение».

«Лучше со щитом, чем на щите», — заявил олимпийский чемпион.

Победив на чемпионате мира, Алина стала первой отечественной фигуристкой, которой удалось выиграть все возможные титулы в своем виде спорта. Кроме того, Загитова стала самой молодой спортсменкой за последние 20 лет, кому удалось победить на Играх и чемпионате мира.