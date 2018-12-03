На открытие барнаульской «Трассы здоровья"-2018 пришли 7 тысяч человек

2 декабря в Барнауле открыли лыжный сезон на «Трассе здоровья». В празднике приняли участие 7 тысяч человек, сообщили в сети «Мария-Ра», которая вместе с партнерами организовала мероприятие.

С 9 утра и до 5 вечера на двух площадках — стартовой на л/б «Динамо» и на 5 км трассы — угощали, развлекали и дарили подарки всем, кто в воскресенье пришел на трассу. Чтобы лыжники могли подкрепиться, были работали три точки питания — на старте, на 5 км и на 12,5 км.

На старте также установили два просторных отапливаемых шатра. В одном из них можно было погреться подкрепиться — здесь угощали блинчиками и чаем от партнеров. Второй шатер выполнял функцию раздевалки, где можно было не только переодеться в тепле, но и оставить вещи перед пробежкой. Этим удобным сервисом воспользовались в день открытия сезона более 500 человек. Шатер-раздевалка будет работать каждые выходные до закрытия лыжного сезона.

Подготовить лыжи всем желающим абсолютно бесплатно помогали представители магазинов «Чемпион» и «Puls».

Гостей мероприятия ожидало множество сюрпризов — например, на 2-ом километре лыжников встречали Дед Мороз со Снегурочкой, которые, как и положено сказочным персонажам — угощали сладостями за стишок или песенку. Дед Мороз со Снегурочкой также участвовали в празднике и на 5-ом километре.

В этот день участников также угощали продуктами и напитками от партнеров. По подсчетам организаторов, гости праздника съели 12 тыс. блинов, 22 тыс. бутербродов, 25 тыс. булочек, 15 тыс. порций ризотто из полбы с грибами, 2 тонны печенья и вафель, а также выпили 30 тыс. стаканов чая, морса и глинтвейна.

Следующий праздник на «Трассе здоровья» ожидается уже через две недели. 23 декабря здесь состоится алтайский марафон — 50 км свободным стилем. Марафон пройдет по маршруту лыжная база «Динамо» — Зимари — «Динамо». Регистрация участников начнется на старте в 9.00. Организаторы обещают приз каждому участнику.