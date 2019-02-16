Молодая бегунья из Барнаула Миллер «подменит» Сергея Шубенкова на Чемпионате Европы

18-летняя легкоатлетка Полина Миллер из Барнаула, завоевавшая на этой неделе бронзу Чемпионата России, выступит на первенстве Европы в помещении. Таким образом, Миллер «подменит» известного барьериста Шубенкова, выступающего на крупных международных стартах за Алтайский край.

Следующим стартом воспитанницы Надежды Клевцовой станет чемпионат Европы, который состоится 1−3 марта в шотландском Глазго.

Как сообщают федеральные СМИ, со ссылкой на главного тренера сборной России Юрия Борзаковского, тренерский совет ВФЛА рекомендовал семерых легкоатлетов для участия в ЧЕ 2019 года.

В список попала и Полина Миллер, которая станет единственным представителем от России в беговых дисциплинах. Еще один барнаулец Сергей Шубенков зимний спортивный сезон традиционно пропускает, пишет «Алтайская правда».

Что известно о Полине?

В секцию по легкой атлетике 8-летнюю Полину привели родители. Ее папа большой поклонник этого вида спорта и когда-то занимался сам. До этого девочка занималась спортивной аэробикой. Первый и единственным на данный момент тренер Полины — Надежда Клевцова. У нее же когда-то начинал тренироваться Сергей Шубенков.

В прошлом году Полина окончила барнаульскую гимназию № 22. Без отличия, но с хорошими оценками. Девушка уже поступила в Алтайский медицинский университет на стоматологический факультет. На вопрос, как молодая легкоатлетка будет совмещать спорт и учебу, тренер отвечает четко: лишнее будет отметать.

Полину Миллер можно считать разносторонней личностью, говорит Надежда Клевцова. Кроме спорта она увлекается творчеством и прекрасно рисует.