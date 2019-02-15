«Не девочка, не расплачемся». Путин прокомментировал свою травму

Президент Владимир Путин рассказал, что травма, которую он получил во время тренировки по дзюдо, незначительна. Об этом он заявил перед хоккейной игрой в Сочи, пишет ТАСС.

​"Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся", — сказал Путин на вопрос о травме.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин чувствует себя прекрасно. «То ли это был ушиб, то ли чуть-чуть ударил он этот палец. Это обычная травма. Это как таковая не травма. Спорт есть спорт», — сказал Песков, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин повредил палец во время спарринга с дзюдоистами в Сочи. Путин сам вышел на спарринг-разминку, где спортсмены отрабатывали броски и различные приемы. Во время тренировки с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым глава государства повредил палец на правой руке.