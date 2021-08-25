Пловцы и бегуны. Когда и кто из алтайских спортсменов выступит на Паралимпиаде в Токио

1 Кто поехал?

Россию на Паралимпиаде представят 6 спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин (его сопровождает легкоатлет Юрий Клопцов), пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Кроме того, на соревнования поехали наставники — заслуженный тренер по легкой атлетике Сергей Мануйлов и заслуженный тренер по плаванию Елена Соколова.

Выступать отечественные спортсмены будут под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и белым флагом с гербом ПКР. Соревноваться под национальным флагом они не смогут из-за санкций Всемирного антидопингового агентства ВАДА. В их честь не прозвучит и государственный гимн — вместо него используют вступление к Концерту № 1 Петра Чайковского.