Пловцы и бегуны. Когда и кто из алтайских спортсменов выступит на Паралимпиаде в Токио

Россию на Паралимпиаде представят 6 спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин (его сопровождает легкоатлет Юрий Клопцов), пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
Кроме того, на соревнования поехали наставники — заслуженный тренер по легкой атлетике Сергей Мануйлов и заслуженный тренер по плаванию Елена Соколова.
Выступать отечественные спортсмены будут под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и белым флагом с гербом ПКР. Соревноваться под национальным флагом они не смогут из-за санкций Всемирного антидопингового агентства ВАДА. В их честь не прозвучит и государственный гимн — вместо него используют вступление к Концерту № 1 Петра Чайковского.
Легкая атлетика
28 августа
Костин, финал 5 тыс. м — 07:38
30 августа
Костин и Шаров, забеги 1,5 тыс. м — 07:48
31 августа
Костин и Шаров, финал 1,5 тыс. м — 07:48
1 сентября
Шаров, забег 400 м — 18:19
2 сентября
Шаров, финал 400 м — 07:54
Плавание (финальные заплывы)
25 августа
Кубасов, вольный стиль S5 200 м — 17:52
Жданов, брасс SB3 50 м — 16:38
26 августа
Жданов, вольный стиль S4 100 м — 15:14
Кубасов, вольный стиль S5 100 м — 15:00
Лучкин, комплексное плавание SM6 200 м — 15:22
27 августа
Кубасов, баттерфляй S5 50 м — 16:25
Ефросинин, комплексное плавание SM7 200 м — 16:52
28 августа
Лучкин, брасс SB5 100 м — 17:10
Жданов, комплексное плавание SM4 150 м — 15:27
30 августа
Жданов, вольный стиль S4 200 м — 15:28
Кубасов, на спине S5 50 м — 16:18
31 августа
Ефросинин, вольный стиль S7 50 м — 16:19
1 сентября
Кубасов, вольный стиль S5 50 м — 17:29
Ефросинин, брасс SB7 100 м — 15:00
2 сентября
Жданов, вольный стиль S4 50 м — 17:31
3 сентября
Жданов, на спине S4 50 м — 16:24
Лучкин, на спине S6 100 м — 15:16
Ефросинин, баттерфляй S7 50 м — 15:58
Справка
На Играх представят 22 вида спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые войдут в программу Паралимпиады. Они заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола. Отмечается, что Россию на соревнованиях представит 241 спортсмен из 50 регионов.