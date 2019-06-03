Президент ОКР уверен, что Россия примет участие в Олимпиаде-2020

Возможность отстранения нашей страны от летней Олимпиады в Токио в 2020 году официальные лица Олимпийского комитета России назвали «спекуляцией британских СМИ».

Как сообщает газета «Известия», участию сборной России в Олимпиаде-2020 ничего не угрожает. Об этом изданию сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее британское издание The Sunday Times высказало версию, что нашу команду могут не допустить до Игр в Токио из-за подделки документов легкоатлета Данила Лысенко. Утверждалось, что к фальсификации документов якобы причастны чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По словам Позднякова, доверять информации британской газеты не стоит.

Станислав Поздянков,

председатель Олимпийского комитета России:

«8 и 9 июня состоится совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором будет рассмотрен вопрос о статусе ВФЛА. В его преддверии и начались спекуляции в отношении российских спортсменов. Такое происходит не в первый и точно не в последний раз».

Поздняков указал, что в случае, если данные о причастности чиновников ВФЛА к нарушениям подтвердятся, последуют самые жесткие меры, но индивидуальные. При этом саму организацию могут не восстановить в правах.