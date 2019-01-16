Новый оздоровительный сезон откроется в 2019 году барнаульским лыжным марафоном «Динамо — Зимари — Динамо», который состоится 20 января 2019 года на «Трассе Здоровья».

Его постоянным организатором выступает компания «Мария-Ра», по традиции приготовившая для участников, покоривших всю марафонскую дистанцию, более 1000 фирменных наборов и подарочных сертификатов на покупки в магазинах «Мария-Ра».

Сбор участников праздника и регистрация на старте — с 9.00 до 11.00. На трассе будут развернуты четыре пункта питания — на старте (финише), а также на 5, 15 и 25 км дистанции. Кроме того, любителей активного отдыха ждет вкусный витаминный чай и сладости. В течение дня на лыжной базе «Динамо» будут работать комфортные раздевалки и теплый гардероб, где можно оставить на хранение свои вещи, а также сервисные пункты и кафе.

По прогнозам синоптиков, на выходные дни 19−20 января ожидается теплая мягкая зимняя погода. Даже если вы не в силах пройти на лыжах все 50 км, то просто приезжайте на «Трассу здоровья» на лыжную или пешую прогулку. Желательно всей семьей, чтобы провести выходной день с пользой.