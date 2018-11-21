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Спорт
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Российские футболисты проиграли последний матч в Лиге Наций. Что теперь будет дальше?

Сборная России по футболу уступила команде Швеции со счетом 0:2 в заключительном матче группы 2 лиги В Лиги наций.

Тренировка сборной России по футболу. 9 июня 2016 года.
Тренировка сборной России по футболу. 9 июня 2016 года.
Константин Рыбин. Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз"

Голы забили Виктор Линделёф (41-я минута) и Маркус Берг (72). Лучшими игроками встречи были признаны нападающий российской сборной Артем Дзюба и полузащитник команды Швеции Кристоффер Ульссон.

За сборную России со шведами из-за травм не смогли сыграть многие ключевые игроки, среди которых полузащитники Алан Дзагоев, Александр Головин, Денис Черышев, Роман Зобнин, а также защитники Константин Рауш, Марио Фернандес и Федор Кудряшов, пишет ТАСС.

Таким образом российская команда заняла второе место в группе с 7 очками, в элитный дивизион Лиги наций вышла сборная Швеции, опередившая россиян, в активе которых столько же очков, за счет лучшего результата в очных встречах.

Каковы дальнейшие расклады?

Сборная России в следующем розыгрыше Лиги наций вновь будет играть в лиге B — втором по силе дивизионе. Третье место в группе 2 заняла сборная Турции, которая опустилась в дивизион C.

В следующем розыгрыше Лиги наций в дивизионе B, помимо сборной России, сыграют выбывшие из высшего дивизиона команды Германии, Исландии, Польши и Хорватии, занявшие вторые места в лиге В сборные Чехии, Австрии и Уэльса, а также победители групп лиги С шотландцы, финны, норвежцы и сербы.

Фотожабы на сборную России по футболу.
Фотожабы на сборную России по футболу.
открытые источники

Победители групп дивизионов Лиги наций получают возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочном турнире.

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