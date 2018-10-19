Футболист Головин пожаловался, что русских не любят за рубежом

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о жизни за рубежом. «Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов», — приводит его слова sports.ru .

«Создается впечатление , что-либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег», — сказал Головин.

По словам футболиста, для жизни в Монако необходимо знать французский язык. «Тренер французский, команда французская. Французы не особо хотят знать английский. Некоторые французы вообще не будут разговаривать с тобой , если ты обратишься к ним на английском», — добавил он.

Головин стал одной из звезд прошедшего в России Чемпионата мира по футболу. 27 июля игрок ЦСКА перешел в «Монако». Трансфер 22-летнего полузащитника обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро.