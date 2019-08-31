Российский теннисист на матче в США показал средний палец американским болельщикам

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча с испанцем Фелисиано Лопесом стал виновником скандала: он поругался с судьей, швырнул полотенцем в болбоя и показал неприличный жест болельщикам. Это не помешало ему выиграть матч и выйти в третий раунд Открытого чемпионата США, сообщила «Российская газета».

В первом сете Медведев проиграл свою подачу и был настолько раздосадован произошедшим, что выхватил из рук болбоя принесенное полотенце, и швырнул его в сторону. После этого россиянин швырнул ракетку в сторону судейской вышли и пошел ругаться с судьей.

Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpen pic.twitter.com/YyNtfbR0ry — CJ Fogler (@cjzer0) August 31, 2019

Медведев заявил, что арбитр должен незамедлительно слезть с вышки и уйти, поскольку был недоволен несколькими судейскими решениями. Россиянин получил предупреждение и недовольный гул трибун.

При счете 5:5 произошел эпизод, который может стоить россиянину кругленькой суммы. В ответ на действия болельщиков Медведев показал им в ответ «жест Эффенберга» (средний палец), но сделал это незаметно для судьи. Аудитория и судья заметили жест только во время повтора на большом экране.

Организаторы могут наказать россиянина за этот поступок.

Первая партия в итоге была выиграна — 7:6 (7:1). Второй сет выиграл Лопес, на сторону которого встало подавляющее большинство зрителей. Однако россиянин нашел в себе силы перебороть всех, и две следующие партии остались за ним — 7:6 (9:7), 6:4. После матча Медведев посвятил победу болельщикам, которые бурно выражали свое недовольство.

Medvedev asks for the fans to give it to him after his win, fan flips him off pic.twitter.com/CZSVSBefP9 — CJ Fogler (@cjzer0) August 31, 2019

За выход в четвертьфинал турнира Медведев сыграет с прошедшим квалификацию немцем Домиником Кепфером.