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Руководство хоккейного «Алтая» прокомментировало неожиданную отставку тренерского штаба

В хоккейном клубе «Алтай» произошла смена тренерского состава. Произошло это 14 января после поражения барнаульской команды в матче с «Чебоксарами» — 0:2.

Хоккей.
Хоккей.
СС0

Как сообщил altapress.ru Дмитрий Чекалин, директор ХК «Алтай», трудовые соглашения с главным тренером Андреем Соловьевым и старшим тренером Евгением Баклановым были расторгнуты без конфликтов — по взаимному согласию сторон.

По информации телеканала «Наши новости», Бакланову предложили стать тренером в ДЮСШ по хоккею. Относительно трудовых перспектив Соловьева пока ничего не известно.

Бывший тренер ХК &quot;Алтай&quot; Евгений Бакланов.
Бывший тренер ХК «Алтай» Евгений Бакланов.
hcaltai.ru

Рассказывать о причинах смены тренерского штаба Дмитрий Чекалин не стал.

С 15 января новым главным тренером команды назначен Александр Климов, должность тренера будет занимать Александр Обухов.

Как сообщает пресс-служба клуба, с 2007 по 2011 года Александр Климов играл за «Алтай», после завершения карьеры работал главным тренером команд МХЛ «Алтайские Беркуты» (2012/2015). В этот период Обухов был его помощником.

Что ждут от «Алтая»?

По словам Дмитрия Чекалина, в нынешнем сезоне перед командой стоят более амбициозные цели, нежели ранее. Ожидается, что по окончанию регулярного чемпионата займет место не ниже пятого. Это позволит «Алтаю» выйти в плей-офф.

В сезоне 2017−2018 годов команда оказалась на 8 месте из 9 команд.

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