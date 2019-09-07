Сборная России по футболу обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

Первый гол на 10-й минуте забил полузащитник Шотландии Джон Макгинн. До перерыва счет сравнял российский форвард Артем Дзюба.
Победу российской сборной принес автогол защитника хозяев Стивена О’Доннелла на 59-й минуте.
Итого сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, команда Шотландии — четвертое.
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после победы в своем Instagram выложил фото с защитником Юрием Жирковым и форвардом Артемом Дзюбой.
В шестом туре квалификации российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча пройдут 9 сентября.