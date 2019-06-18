Шахматисты разыграют на Алтае миллион рублей

Федерация шахмат Алтайского края анонсировала сразу три крупных турнира с общим призовым фондом почти 1 млн рублей. Они пройдут в июле и посвящаются международному дню шахмат (отмечается 20 числа).

С 18 по 22 июля в Барнауле состоится «РАПИД Гран-При России — Кубок Губернатора Алтайского края». Гарантированный призовой фонд этого грандиозного пятидневного фестиваля составит 500 тысяч рублей.

Победитель выиграет 70 тысяч рублей. Всего предусмотрено около 40 денежных призов. Как правило, их разбирают гроссмейстеры и мастера.

Сразу же после рапида в краевом шахматном клубе стартуют два турнира по классическим шахматам для мужчин и женщин. Шахматисты сыграют в «Мемориале Василия Лепихина», минимальный гарантированный призовой фонд турнира составит 100 тысяч рублей. А женщины будут играть в турнире «Красоты Алтая», который получил статус этапа Кубка России. Призовой фонд для шахматисток гораздо выше — 350 тысяч рублей.

Ожидается, что в общей сложности в этих соревнованиях примут участие около 300 спортсменов со всей России.

Кроме того, с 18 по 26 августа Барнаул впервые будет принимать чемпионат России по шахматам среди студентов. Игры состоятся в Алтайском государственном университете.