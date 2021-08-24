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Спорт

Шесть паралимпийцев из Алтайского края выступят на Играх в Токио

24 августа в Токио стартуют XVI летние Паралимпийские игры. От Алтайского края в состязаниях будут принимать участие шесть спортсменов.

Олимпийские игры.
Олимпийские игры.
СС0, alasdair massie

Это слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, а также пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин, перечислил «Алтайский спорт».

Вместе с Александром Костиным в Токио отправился в качестве зрячего лидера известный алтайский легкоатлет Юрий Клопцов.

Двое представителей края в тренерском составе — заслуженный тренер России по легкой Сергей Мануйлов и заслуженный тренер России по плаванию Елена Соколова.

Юрий Лучкин, Егор Ефросинин, Роман Жданов, тренер Елена Соколова и Артур Кубасов (слева направо).
Юрий Лучкин, Егор Ефросинин, Роман Жданов, тренер Елена Соколова и Артур Кубасов (слева направо).
altaisport.ru

Российские спортсмены на Паралимпийских играх будут выступать под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР. Вместо гимна будет использоваться вступление к концерту № 1 Петра Чайковского.

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября.

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