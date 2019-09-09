Шубенков победил: в алтайском «политехе» решили судьбу легкоатлетического манежа

По словам Александра Полякова, руководителя отделения физической культуры и спорта АлтГТУ, капитальный ремонт в манеже уже начался. Здесь планируют покрасить внутренние стены, привести в порядок душевые, туалеты и класс ЛФК, положить новый линолеум в проходах, поменять освещение.
Также на выделенные средства вуз отремонтирует фасад манежа и игровой зал в одном из своих корпусов.
Работу планируют завершить к 31 января 2020 года.
Что касается спорной игровой площадки, то ее в манеже не будет еще как минимум один год. Отказ от паркета позволит сохранить беговые дорожки, которые стали предметом ожесточенных споров между легкоатлетами и руководством АлтГТУ. Менять их покрытие пока не планируется, заявили в вузе.
По словам Алексея Перфильева, до следующего учебного года его ведомству необходимо решить вопрос с новым местом базирования для представителей легкой атлетики.
С чего все началось?
Скандал с закрытием спортивного манежа «политеха» разразился в середине августа, когда известный барьерист Сергей Шубенков сообщил в своем Instagram о том, что алтайские легкоатлеты могут лишиться единственного места проведения зимних соревнований.
Позже спортсмен вместе со своим тренером обратился во Всероссийскую федерацию легкой атлетики, в которой его полностью поддержали.