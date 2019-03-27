Стали известны «чемпионские призовые» титулованной фигуристки Алины Загитовой

За победу на мировом первенстве 16-летняя фигуристка получила $ 65 тыс. (до вычета налогов в 13%).

Кроме того, Загитова добыла две золотые (Россия, Финляндия) и одну серебряную медали на серии этапов Гран-при. Это принесло ей ещё $ 54 тыс.

Ещё $ 16 тыс. Алина заработала за серебро чемпионата Европы в Минске, пишет championat.com.

Таким образом, призовые Загитовой за сезон-2018−2019 составили $135 тыс.

Титулы

Победив на чемпионате мира, Алина стала первой отечественной фигуристкой, которой удалось выиграть все возможные титулы в своем виде спорта. Кроме того, Загитова стала самой молодой спортсменкой за последние 20 лет, кому удалось победить на Играх и чемпионате мира.

Проблемы

Хотя перед турниром в Японии 16-летняя спортсменка всерьез рассматривала вариант с отказом лететь на соревнования. Об этом уже после турнира рассказала ее тренер Этери Тутберидзе, отметившая, что фигуристка имела серьезные проблемы с психологией накануне чемпионата, пишет Газета.Ru.

Обращение к тренерскому штабу

Фигуристка написала трогательный пост в Instagram после победы на чемпионате мира: «Мне выпала большая удача работать с моими любимыми тренерами, о которых я не устану говорить, которыми я не устану восхищаться. Этери Георгиевна и Даниил Маркович, Сергей Викторович, Людмила Борисовна, Алексей Железняков и Сергей Александрович — это ваша победа, ваше мастерство, и это наше общее Чемпионство. Спасибо болельщикам за теплый прием, за ваши поздравления — я старалась порадовать вас своим катанием».

С 11 по 14 апреля в японской Фукуоке пройдет командный чемпионат мира. Российской сборной в соревнованиях женского одиночного катания выделено две квоты, которые Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отдала Софье Самодуровой и Елизавете Туктамышевой.

Для Загитовой сезон формально окончен.