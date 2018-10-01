Не во дворце. Стало известно, где хоккеисты «Алтая» проведут первые домашние матчи

5 и 6 октября хоккейный клуб «Алтай» проведет первые в этом сезоне матчи в Барнауле с командой «Юниор» из Курска. Домашней площадкой станет «Карандин арена» на улице Жасминной. 29 сентября отдел инспектирования ВХЛ официально разрешил проводить здесь матчи первенства.