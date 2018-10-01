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Не во дворце. Стало известно, где хоккеисты «Алтая» проведут первые домашние матчи

5 и 6 октября хоккейный клуб «Алтай» проведет первые в этом сезоне матчи в Барнауле с командой «Юниор» из Курска. Домашней площадкой станет «Карандин арена» на улице Жасминной. 29 сентября отдел инспектирования ВХЛ официально разрешил проводить здесь матчи первенства.

Ледовый дворец "Динамо"
Ледовый дворец "Динамо"
архив компании "Ростелеком"

Это спортивное сооружение оказалось допущено к проведению соревнований после устранения ряда замечаний. Как сообщалось ранее, основными требованиями к руководству «Карандин арены» было оборудовать помещения для судей и медицинский кабинет с возможностью отбора допинг-проб, а также сделать стекольное ограждение ледовой площадки.

В настоящий момент в «Карандин арене» устанавливаются дополнительные трибуны, так как число посадочных мест здесь ограничено. Всего их 320. В этой связи клуб временно ограничит действие своих акций по бесплатному проходу на хоккей. В прошлом году свободный вход был, например, у студентов сузов и вузов. Теперь на хоккей они могут пройти только за деньги.

Стоимость билетов останется прежней — 200 рублей. Приобрести билеты заранее можно во всех точках продаж сети «Кассир.Ру».

Фото-зона ХК &quot;Алтай&quot;
Фото-зона ХК «Алтай»
Пресс-служба ХК «Алтай»

По словам Дмитрия Чекалина, директора ХК «Алтай», на «Карандин арене» барнаульские хоккеисты также проведут матчи с командой «Южный Урал Металлург» 9 и 10 октября.

Если в эти дни суд примет решение об открытии «Дворца зрелищ и спорта», руководству хоккейного клуба и краевым властям предстоит решить, возвращается ли «Алтай» в «альма-матер», либо остается играть на «Карандин арене».

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