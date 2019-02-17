«Традиции больших команд утеряны»: Томенко рассказал о состоянии спорта в Алтайском крае

В интервью газете « Советский спорт » губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что власти попытаются возродить работу некогда крепких спортивных клубов. «Футбол и хоккей с мячом на первом месте», — сказал Томенко.

Губернатор признал, что «серьезные традиции выступления больших команд в Алтайском крае утеряны».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мы там представлены на не самых лучших позициях, в не самых лучших лигах. Я приехал из Красноярского края, где практически во всех видах спорта команды, либо чемпионы страны, либо играют в самых высоких лигах. Это явно бросается в глаза. Это специфика Алтайского края.

Томенко объясняет: регион не самый богатый, и не может позволить себе содержание больших команд. Тем не менее, говорит глава региона, власти предпринимают шаги для укрепления и повышения финансирования спорта.

Губернатор обратил внимание на успехи алтайских гребцов: воспитанники ДЮСШ побеждают на международных соревнованиях.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: