Тренируются с утюгом: как в Барнауле будет проходить эстафета огня зимней Универсиады-2019

Когда и где пройдет эстафета?
Огонь Универсиады прибудет в Барнаул в 8 декабря в 16.00. Путь начнется с набережной Оби в 16.30. Факелоносцы пробегут к площади Баварина, далее по проспекту Ленина до улицы Молодежной, по Молодежной до проспекта Социалистического, а далее до площади Сахарова.
С 16.30 до 18.30 движение по улицам маршрута будет перекрыто.
Где будут организованы остановки?
Всего у эстафеты будет 25 этапов. Праздничные программы пройдут на нескольких из них: у стадиона «Динамо», у Алтайского медуниверситета, на площадке перед Алтайским государственным техническим университетом, на Нулевом километре, у Алтайского госуниверситета (пр-кт Ленина, 61).
Александр Коробков,
представитель АлтГУ:
Алтайский госуниверситет разместит свою площадку перед главным корпусом. Здесь будет установлен большой экран, на котором будут транслировать ролики о предстоящей универсиаде и нашем вузе. Чтобы не замерзнуть, мы проведем зарядку со зрителями, а затем масштабный флешмоб, в котором примут участие не меньше 100 человек. Здесь же пройдет передача частички огня Универсиады-2019 вузу. В марте следующего года в поддержку игр в Красноярске мы проведем свою универсиаду по зимним видам спорта.
Кто будет нести огонь Универсиады-2019?
В эстафете примут участие 25 факелоносцев, среди них спортсмены, журналисты, городские и краевые чиновники. На последнем этапе побежит олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов. У каждого из них будет отрезок протяженностью от 110 до 220 метров.
Александр Блажко,
факелоносец зимней Универсиады-2019:
Подготовка идет скорее с моральной точки зрения. Как мы шутили на встрече факелоносцев, каждый из нас сейчас дома тренируется бегать с утюгом или еще с каким-нибудь предметом.
Организаторы эстафеты огня отмечают: экипировка, в которой каждый из факелоносцев побежит свой этап, останется у них. А вот о собственном факеле даже не стоит думать.
Стелла Алексеева,
руководитель исполнительная дирекция ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года:
Факелы мы не отдаем. Они были изготовлены на заказ в Красноярске и их мало. Единственное, что могу сказать: после проведения Универсиады я лично готова приехать и подарить региону то количество факелов, которое будет оговорено в заявке.
Что будет, если огонь потухнет?
Как рассказала Стелла Алексеева, из итальянского Турина — первого города, принимавшего Универсиаду — огонь привезли в специальной транспортной колбе. В ней он поддерживается на протяжении всего времени.
На всякий случай у организаторов есть еще одна колба. Если вдруг у факелоносца потухнет факел, тогда его зажгут от этой колбы или поменяют. Колба хранится все время в теплом помещении или машине.
По словам Стеллы Алексеевой, на этапах эстафеты огонь еще ни разу не гас.
Где уже побывал огонь?
Эстафета огня Универсиады стартовала 20 сентября 2018 года. Международный этап включал три города — Турин (Италия), Алма-Ата, принимавшая универсиаду в прошлый раз, и Харбин — город-побратим Красноярска. 29 сентября российский этап стартовал в Москве, всего в нем будет 17 остановок.
Также огонь пройдет по 12 населенным пунктам Красноярского края.
Когда стартует Универсиада-2019?
Соревнования начнутся 2 марта в Красноярске и продлятся 10 дней. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горные лыжи, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек.
К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий универсиаде.
По словам Петра Кобзаренко, начальника отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края, шансы отобраться на соревнования есть у трех наших спортсменов: горнолыжника Олега Жудина, сноубордиста Дениса Баскакова и лыжницы Яны Кирпиченко.
Еще 20 человек поедут в Красноярск в роли судей и инструкторов.