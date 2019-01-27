Тяжелый нокаут: Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Бой прошел в Лос-Анджелесе и продлился 34 секунды. Бейдер отправил Емельяненко в нокаут. Американец стал первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях одновременно, пишет «Спорт-Экспресс».

После победы Райан Бейдер попросил болельщиков поддержать российского бойца. Он сказал, что для него была честь находиться в клетке с Федором Емельяненко, отмечают РИА Новости.

…У меня было психологическое давление, я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. Но удалось абстрагироваться от этого и победить. Мы тренировали все время этот удар, — отметил Бейдер после боя.

Это поражение стало шестым для 42-летнего Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах. 35-летний Бейдер, который теперь владеет чемпионскими поясами в двух весовых категориях, одержал 27 победу при пяти поражениях.