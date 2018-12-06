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В Барнауле баскетболист из Уфы схватил за ягодицу чирлидершу «АлтайБаскета» на игровой площадке

4 декабря в Барнауле сразу после игры «АлтайБаскета» и «Уфимца» произошел скандал. Спортсмен из Башкирии, выступавший под № 8, потрогал за ягодицу участницу группы поддержки барнаульской команды, пишет «МК на Алтае».

Девушки из группы поддержки "Алтайбаскета".
Девушки из группы поддержки "Алтайбаскета".
Олег Богданов

Сразу после этой игры, которую барнаульцы проиграли со счетом 77:82, шла церемония обмена рукопожатиями. Чирлидерши «АлтайБаскета» танцевали у кромки поля. Проходивший мимо одной из них игрок «Уфимца», схватил барнаульскую девушку за ягодицу. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Потерпевшая пожаловалась хореографу, который сообщил об инциденте руководству клуба. «АлтайБаскет» будет подавать жалобу в баскетбольную федерацию. Пока неизвестно, обратилась ли потерпевшая в правоохранительные органы.

Уфимский баскетболист схватил за ягодицу чирлидершу &quot;АлтайБаскета&quot;. Барнаул, 4 декабря 2018 года.
Уфимский баскетболист схватил за ягодицу чирлидершу «АлтайБаскета». Барнаул, 4 декабря 2018 года.
скрин с видео brl.mk.ru

Как пишут СМИ, под 8 номером у «Уфимца» заявлен 31-летний защитник Артем Исаков, являющийся капитаном команды. Он женат, его супруга -волейболистка.

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