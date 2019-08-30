В Барнауле наконец-то отремонтируют базу «Динамо»

На базе тренируются воспитанники СШОР по футболу «Динамо», футболисты «Динамо-Барнаул» и инваспортсмены команды «Динамо-Алтай».
За последние годы в здании, где находятся раздевалки, рабочие кабинеты и игровой зал начала протекать крыша, рушатся стены, плесень проникла в кабинеты. Зимой температура в помещениях доходит только до +15 градусов.
Объект внесли в краевую адресную инвестиционную программу и заключили контракт на разработку проекта реконструкции. Подрядчик до конца ноября предоставит его краевому минспорта.