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Спорт

В Барнауле наконец-то отремонтируют базу «Динамо»

Аварийную тренировочную базу «Динамо» на пр. Ленина, 152 а наконец отремонтируют. Работы должны начаться в 2020 году, рассказали в министерстве спорта Алтайского края. Власти уже заключили контракт на разработку проектно-сметной документации.

Болельщики барнаульского "Динамо".
Болельщики барнаульского "Динамо".
Олег Богданов

На базе тренируются воспитанники СШОР по футболу «Динамо», футболисты «Динамо-Барнаул» и инваспортсмены команды «Динамо-Алтай».

За последние годы в здании, где находятся раздевалки, рабочие кабинеты и игровой зал начала протекать крыша, рушатся стены, плесень проникла в кабинеты. Зимой температура в помещениях доходит только до +15 градусов.

Объект внесли в краевую адресную инвестиционную программу и заключили контракт на разработку проекта реконструкции. Подрядчик до конца ноября предоставит его краевому минспорта.

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