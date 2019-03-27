В Барнауле пройдет «битва за Москву» среди лучших хоккейных студенческих команд

28 марта в Барнауле стартует финала Чемпионата SibStudentHockey, на который приедут сильнейшие студенческие команды сибирского региона. Вход на все игры будет абсолютно бесплатным.

Турнир будет проходить в течение трех дней. За это время студенческим командам из Барнаула, Новокузнецка, Прокопьевска и Читы предстоит разыграть две путевки на всероссийский финал, который состоится в апреле.

В прошлом году победителем сибирского этапа под названием «Битва за Москву» стал коллектив из Барнаула «Динамо-Алтай».

Что ожидает зрителей?

Все игры с 28 по 30 марта будут проходить в «Карандин-Арене» (Жасминная, 3) в 15.00 и 17.30. Вход свободный.

В перерывах между периодами зрителей ожидают конкурсы, в которых будут дарить клубную атрибутику и призы от спонсоров. В фойе болельщики смогут сразиться в настольный хоккей.

Отдельная программа будет организована и для самых маленьких.

Какой крупный турнир пройдет осенью?

В октябре нынешнего года в Барнауле пройдет престижный международный турнир Student Hockey Challenge-2019. В прошлом году студенческая команда «Динамо-Алтай» стала его победителем, это и позволило принимать соревнования у себя.

Хоккей и хоккеисты. kaifolog.ru

Местом проведения турнира должен стать обновленный Дворец зрелищ и спорта.

Ожидается, что на Алтай приедут две команды из США, Словакии и Чехии.