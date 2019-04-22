В Барнауле состоялся ежегодный турнир, посвящённый памяти павших бойцов спецподразделений

Мероприятие прошло при участии Министерства спорта Алтайского края, АКОО «Динамо», Союза общественных организаций ветеранов разведки и спецназа, АРОО ветеранов спецназа «Братишка», АКСОО ветеранов Чечни и АКЦ «Звезда».
В соревнованиях активное участие принимали спортивные клубы как Алтайского края, так и других регионов Сибири, тренирующие молодых и профессиональных спортсменов-бойцов, а также бойцы специальных подразделений, ветераны разведки и спецназа, ОМОН. К слову, в соревнованиях принимали участие разные возрастные категории — и молодые, и профессиональные спортсмены.
Александр Локтев,
основатель клуба ТопТимСибирь, депутат Барнаульской городской думы:
Соревнования по рукопашному бою.Фото: личный архив ЦСЕ ТопТимСибирь
Для меня эти соревнования — дебют по рукопашному бою. Я давно хотел выступить, смотря на ребят, тренируясь вместе с ними, ребята меня мотивируют, и я рад, что выступил именно по рукопашному бою, и именно на этом турнире, ведь его миссия в моём понимании — весьма значима — почтить память павших бойцов спецподразделений.
Результат соревнований меня весьма порадовал: два боя я выиграл досрочно, а третий — уступил в виду травмы, хотя с соперником шли наравне.
Мой личный приз — приз за волю к победе в специальной номинации.
Как итог — первое командное место центра смешанных единоборств ТопТимСибирь, и практически все призовые места среди одиночных поединков у спортсменов, тренирующихся в этом центре.