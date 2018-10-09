В Кремле обратили внимание на инцидент с Кокориным и Мамаевым

В Кремле обратили внимание на драку с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента России:

Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты.

Как отметил Песков, благодаря свидетелям и видеозаписи произошедшего правоохранительные органы смогут выяснить все обстоятельства дела.

В понедельник, 8 октября, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и уже опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Мужчина уже подал заявление в полицию. По обоим случаям открыты уголовные дела по статье «побои».

Футбольный клуб «Краснодар» сообщил, что предварительно наложит на Мамаева штраф и отстранят от тренировок с первой командой. В «Зените» пока ждут правовой оценки со стороны соответствующих органов, пишет «Парламентская газета».