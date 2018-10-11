«Всякое бывает». Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым и обсудил с ним скандальный бой

«Поздравляю тебя», — сказал Путин, приветствуя Хабиба. По мнению главы государства, в своем бою за титул против Макгрегора боец сделал главное — победил. «Все-таки главную задачу ты решил — выиграл достойно и убедительно», — заявил президент.

Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым и его отцом. kremlin.ru

Нурмагодедов рассказал Владимиру Путину о провокациях, которые стали причиной его агрессивного поведения. «Я себя вел достойно. Но некоторые моменты, конечно, я тоже не смог контролировать. Потому что во время боя продолжались провокации. Надеюсь, что суд, который сейчас идет, будет в нашу пользу», — сказал спортсмен. Владимир Путин ответил ему, что в России понимают, что провокации на ринге имели свои причины.

«Мы понимаем, что это делалось специально, чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе боя», — сказал президент и сравнил Россию с большой дружной семьей, в которой «всякое бывает» и которая готова ответить на любые нападения извне. «Мы внутри страны, как я считаю, мы одна большая семья. Здесь чего бы ни происходило — нужно, конечно, избегать крайностей, не допускать никаких как бы прыжков. Надо добиваться взаимопонимания. У нас большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется», — сказал Путин. «Но лучше до этого не доводить», — добавил президент.

Кроме того, Владимир Путин в шутку предложил Хабибу попросить отца сильно не наказывать сына за скандальную выходку после боя: «Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал».