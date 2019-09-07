Жители Алтая размялись и пофотографировались с Костей Дзю

Разминка прошла в рамках молодежной программы «Выбери Выборы». В одном из постов в Instagram к снимкам с мастер-класса добавили хэштэг #горныйалтайзахорохордина.
«Благодаря такой импровизированной тренировке, думаю, у многих ребят возникнет стремление заниматься спортом, у родителей желание отвести детей в спортивный зал», — цитируют спортсмена «Новости Горного Алтая».
Ранее отдыхать на Алтай приезжал известный российский боксер-профессионал Сергей Ковалев. Он остановился на Телецком озере и был в восторге.