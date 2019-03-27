Алтайский Плохой Санта выиграл деньги на большое путешествие по России и зарубежью

Владелец базы «Ежкин дом» на Чемале Евгений Шкоткин, который известен в Instagram под ником @plohoi_santa, и его команда выиграли около 50 тыс. рублей на путешествие «Наш мир Алтай». Осенью 2019 года они планируют объехать много городов России и стран Европы, чтобы рассказать их жителям о красоте алтайской природы. Сбор средств на проект продолжается.

Об этом Евгений Шкоткин написал в своем профиле в Instagram. В путешествие отправятся семь человек: Евгений со своей супругой, их друзья — тоже семейная пара и дети. В семье Плохого Санты в мае ожидается пополнение — должны родиться мальчики-двойняшки. Их планируется взять с собой. У второй пары путешественников есть сын — осенью ему будет полтора года.

Отправной точкой маршрута станет село Чемал, крайней точкой в России — Волгоград. Дальше планируется ехать в Грузию, Турцию, Грецию, Македонию, Сербию, Словакию, Польшу и Белоруссию. Путешественники также собираются заехать в Санкт-Петербург.

Евгений Шкоткин,

предприниматель и Плохой Санта:

Свой проект мы назвали «Наш мир Алтай». Цель его — продвижение нашей прекрасной республики Алтай! Хотим поделиться со всеми историей, традициями и обычаями алтайского народа! Показать и рассказать о необычайной, сказочной природе нашего края! Чтобы у людей появилось желание приехать и увидеть своими глазами рай на земле!

О поездке путешественники планируют рассказывать в Instagram и надеются, что фоловерам будет полезен их опыт.

Евгений Шкоткин пишет, что проект некоммерческий. Тем не менее путешественники рассчитывают найти нескольких спонсоров, чтобы облегчить финансовую нагрузку. 50 тыс. рублей они уже выиграли в конкурсе популярного аккаунта о путешествиях @driventure.