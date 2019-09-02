Барнаул вошел в пятерку популярных у туристов городов

Барнаул включили в пятерку сибирских городов по популярности у туристов летом 2019 года, сообщили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru .

Столица Алтайского края замкнула топ-5. Первым стал Красноярск, затем Новосибирск, Омск и Томск.

Рейтинг составляли исходя из анализа оплаченных заявок на жилье с 1 июня по 31 августа 2019 года.

В Барнауле бронировали в среднем 4 дня и туристам обходилось это в 1700 рублей.

В Красноярске туристы тратили за сутки 1639 рублей, в Новосибирске — 1795 рублей, в Омске — 1700 рублей, а в Томске в среднем бронировали 10 ночей по 524 рубля.

Ранее эксперты представили рейтинг из шести озер России, которые чаще всего выбирали туристы для отдыха в летние выходные в 2019 году. В список вошло озеро Большое Яровое в Алтайском крае.